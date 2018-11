На марше в защиту трансгендеров в Киеве атаковали девушек и плюнули в журналиста

Киев, 18 ноября. В Киеве акция в поддержку трансгендеров обернулась потасовкой с дымовыми шашками, слезоточивым газом и пострадавшими. Полиция заявила, что травмы получили две девушки, а виновником неизвестный мужчина, распыливший газовый баллончик.

ЧП произошло у станции метро «Университет», куда организаторы были вынуждены перенести мероприятие из-за того, что в парке имени Тараса Шевченко, где она изначально планировалась, собралось слишком много противников акции.

Из-за того, что украинское общество, несмотря на свой светлый путь в ЕС, оказалось нетолерантно и глухо к проблемам трансгендерных людей, акцию стали проводить не в парке, а у входа в подземку. Однако провокаций избежать не удалось.

Противники защитников трансгендеров прибыли к станции метро и стали забрасывать участников марша дымовыми шашками, а один мужчина распылил газовый баллончик. В результате пострадали две девушки, уточнили в полиции Киева.

Местные СМИ уточняют, что правоохранители помогли участникам акции укрыться в метро. Правоохранители стояли рубежом, чтобы за активистами не прошли те, кто протестует против акции. Однако со станции людей выпускали, пишет агентство УНН.

Кроме того, телеканал NewsOne сообщил о том, что радикалы напали и на их корреспондента, который освещал мероприятие. Уточняется, что мужчине плюнули в лицо.

Марш к Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия, в Киеве пытаются проводить с 2016 году. Из-за того, что каждый раз ни чем хорошим эти инициативы не заканчиваются, в этом году правозащитники призывали полицию защитить право граждан на мирные собрания.

О произошедшем сообщила на своей странице в Facebook и глава ЛГБТ-движения «Инсайт» Олеся Шевченко. По ее словам, марш «заблокировали и атаковали ультрас», в участников полетели «бомбы».

Кроме того, она призвала своих сторонников воздержаться от поездок в центр Киева из-за скопления националистов.

В ответ один из пользователей заметил, что все сложилось бы по-другому, если организаторы марша заплатили киевским властям.

«Деньги контролируют все действия. Нет денег — нет акции. Если вы хотели пати, вы должны заплатить. (Money controlled all action! No money, no action. If you need party you must pay)», — написал он.