Неустановленное лицо в розыске: в СК прокомментировали убийство сотрудника Росгвардии в Махачкале

Махачкала, 18 ноября. Подозреваемый по делу об убийстве сотрудника Росгвардии объявлен в розыск, передает источник Федерального агентства новостей. 26-летний гвардеец погиб от огнестрельных ранений возле кафе-ресторана Best ранним утром 18 ноября.

Еще один участник перестрелки был госпитализирован с огнестрельными ранениями. Сейчас он находится в реанимации, из-за чего узнать детали произошедшего пока невозможно.

«В розыске неустановленное лицо», — сообщили в СК РФ источнику ФАН.

По словам источника, в ведомстве не знали, что подозреваемым является чемпион мира по рукопашному бою.

Как сообщает телеканал «360», погибший сотрудник Росгвардии противостоял двум злоумышленникам во время драки возле махачкалинского заведения. При этом конфликт изначально возник между двумя группировками, а гвардеец начал их разнимать. В ответ на это в служащего Росгвардии выстрелили чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мочиев и его знакомый Магомед Якубов. Гвардеец также открыл огонь. В результате Мочиев и получил ранения в бедра.

Ранее сообщалось, что следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по факту гибели сотрудника Росгвардии. Следствие идет по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.