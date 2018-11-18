«Наступление ВСУ в Донбассе сорвет слякоть»: в армии ДНР рассказали о «войне Шредингера»

Вооруженные силы Украины готовят диверсию на химическом заводе «Стирол» для дальнейшего наступления на горловском направлении, с таким заявлением выступил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Цель [диверсии] — создать экологическую катастрофу и спровоцировать массовую эвакуацию граждан из близлежащих населенных пунктов. Тем самым отвлечь подразделения ДНР, защищающие Горловку, и создать условия для захвата новых территорий», — заявил Безсонов.

По информации разведки ДНР, украинские военные уже получили комплексы химической защиты.

Отметим, что за прошедшие сутки вооруженные силы Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня. Киевские силовики открыли огонь из минометов, вооружений БМП, зенитных установок, стрелкового оружия и гранатометов. При обстреле поселка шахты «Трудовская» ранение получил мирный житель.

«Война Шредингера»

Военнослужащий Донецкой народной республики, боец 1-й Славянской бригады Вячеслав Дьяков прокомментировал ФАН информацию о подготовке наступления Вооруженных сил Украины под Горловкой. Он полагает, что наступление ВСУ сорвет слякоть.

«У нас тут очередное «затишье». Глядя на все это, могу сказать, что украинская армия накапливает силы: подвозит боекомплект, шерстит личный состав и прочее. Что касается нас, мы почти не тратим боеприпасы. Сейчас у нас переход на «зимние квартиры». То есть утеплились, укрылись от непогоды, все что нужно. Армия ДНР в ожидании. Что бы там ни произошло, мы готовы. Думаю, слякоть не даст возможности ВСУ наступать. До реального промерзания грунта ничего не будет, кроме беспокоящих бомбардировок. Война Шредингера у нас. То ли она есть, то ли нет», — пояснил Вячеслав Дьяков.

Накануне СЦКК зафиксировал серьезное обострение на горловском направлении: 30 выстрелов из БТР и БМП, 30 выстрелов из зенитных установок, запущено 58 гранат из АГС. Кроме того, почти не затихало крупнокалиберное стрелковое вооружение.