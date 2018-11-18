Кубанского священника сослали в монастырь за домогательства к помощнику

Краснодар, 18 ноября. Настоятеля храма апостола Иоанна Богослова станицы Кущевской, игумена Юрия Пальчикова отстранили от службы и сослали в монастырь на семь лет из-за обвинений в домогательстве к молодому помощнику. Решение было принято на заседании совета Ейской епархии.

Жалобу на 44-летнего Пальчикова подал 20-летний алтарник Даниил Федотов. По словам Федотова, поначалу игумен спрашивал у него, как он относится к «связям между мужчиной и мужчиной», а затем стал открыто приставать. Федотову удалось записать разговор со священнослужителем на диктофон, а также сохранилась переписка в WhatsApp, где Пальчиков признался в любви к юному алтарнику.

В отношении настоятеля храма провели расследование, его освободили от занимаемой должности, лишили сана священника на семь лет и сослали в Свято-Духов мужской монастырь.