Спецпредставитель США по Афганистану провел трехдневные переговоры с членами «Талибана»

Доха, 18 ноября. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад провел переговоры с делегатами запрещенного в РФ движения «Талибан»1 в Катаре, которые длились на протяжении трех дней.

Переговоры сторон были направлены на возобновление мирной обстановки в Афганистане. Со стороны «Талибана» во встрече принимали участие бывший главарь талибов в провинции Герат Хайрулла Хайрхва и прежний военачальник движения Мохаммед Фазл. Оба ранее содержались в тюрьме на американской базе в Гуантанамо, пишет Associated Press со ссылкой на источники.

В ходе переговоров талибы настаивали на переносе президентских выборов в Афганистане, которые запланированы на весну 2019 года. Кроме того, делегаты от «Талибана» выступили с инициативой создать временное правительство во главе с лидером, который «соблюдал бы нейтралитет», предложив на этот пост исламского теолога Абула Саттара Сирата.

Спецпредставитель США по Афганистану, в свою очередь, заявил о необходимости согласовать мирную договоренность через полгода, однако талибы сочли такой срок слишком коротким. В том числе они отвергли предложение ввести режим прекращения огня, которое высказал Халилзад. Стороны не пришли к договоренности по многим вопросам, в числе которых освобождение пленных и открытие политического офиса талибов.

Напомним, лидеры движения «Талибан» в начале ноября посетили однодневную дипломатическую конференцию в России для рассмотрения возможностей мирного урегулирования в Афганистане. Это был первый случай, когда «Талибан» принял участие в международном мероприятии высокого уровня, на котором присутствовали также представители Индии, Пакистана, Ирана, Китая и пяти стран Центральной Азии.

Стоит отметить, что Россия стала первой страной, которая заставила афганских делегатов и «Талибан» сесть за один стол переговоров.

1 Организация запрещена на территории РФ.