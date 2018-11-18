Сирия: РПЦ планирует развивать участие в послевоенном восстановлении САР

Москва, 18 ноября. Русская православная церковь (РПЦ) собирается развивать гуманитарные проекты в Сирийской Арабской Республике после окончания военных действий. Об этом сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион по итогам встречи с патриархом Антиохийским Иоанном.

Митрополит Иларион посетил Дамаск вместе с делегацией межрелигиозной рабочей группы христианских и мусульманских деятелей Российской Федерации, которые оказывают помощь гражданам всех конфессий в Сирии в восстановлении мирной жизни.

Как отметил митрополит Иларион, в ходе встречи обсуждалось участие РПЦ в благотворительных мероприятиях и восстановительных работах, поскольку на территории САР много разрушенных храмов и домов.

«Крайне важно сейчас в Сирии создать условия, чтобы все беженцы могли вернуться, и христиане, и мусульмане — последователи всех религиозных традиций», — подчеркнул он.

Он также обратил внимание на то, что, проезжая по улицам сирийской столицы, увидел город, живущий «полной жизнью», передает РИА Новости.

Межрелигиозная рабочая группа по оказанию гуманитарной помощи САР была сформирована весной минувшего года в соответствии с решением совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. В нее были включены представители христианских конфессий и мусульманских общин России. Межрелигиозная группа ранее провела ряд масштабных акций по сбору денежных средств, приобретению и доставке гуманитарной помощи пострадавшим от военных действий жителям Сирии.