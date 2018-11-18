Адвокат Януковича назвал сроки госпитализации экс-президента Украины

Киев, 18 ноября. Экс-президент Украины Виктор Янукович пробудет в больнице несколько недель. Об этом в комментарии украинскому телеканалу NewsOne рассказал его адвокат Александр Горошинский.

По словам юриста, Янукович не сможет выступить в суде по делу о «госизмене» 19 ноября, так как сейчас практически обездвижен. При этом адвокат подчеркнул, что экс-президент Украины неоднократно заявлял, что готов выступить в суде. Горошинский назвал примерные сроки госпитализации Януковича.

«Врачи в таких случаях пишут — две-три недели, но мне тяжело прогнозировать, потому что это состояние здоровья, там много факторов», — сказал адвокат.

Ранее правозащитник также сообщал, что будет поднимать вопрос о переносе даты выступления Януковича с последним словом в суде в связи с госпитализацией экс-президента Украины.

Он также добавил, что необходимо прояснить ряд вопросов перед началом выступления Януковича. Речь идет, в том числе, о допросе экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. Он выступает свидетелем по делу и, как отмечает адвокат, владеет важной информацией о попытках обвинения получить ложные показания, чтобы подстроить уголовное дело.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Янукович был госпитализирован в московскую клинику. По данным СМИ, экс-президент Украины поступил к врачам с подозрением на серьезную травму позвоночника.