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Праздник без Дали: у президента Литвы сломался самолет

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Праздник без Дали: у президента Литвы сломался самолет

Вильнюс, 18 ноября. Президент Литвы Даля Грибаускайте вместе с делегацией страны застряла в аэропорту Вильнюса и не смогла вылететь в Ригу на празднование 100-летней годовщины независимости Латвии. Причиной стала неожиданная поломка самолета.

О ЧП сообщила пресс-служба президетского дворца. Уточняется, что о поломке самолета делегации сообщили, когда она уже прибыла в аэропорт. В итоге Грибаускайте была вынуждена поздравлять латышей прямо из воздушной гавани. Специальное видеопоздравление экстренно записали в аэропорту.

Местные СМИ уточняют, что Грибаускайте вместе с лидерами Латвии, Эстонии, Финляндии и Исландии должна была возложить цветы к памятнику Свободы, а после посмотреть праздничный концерт  в Латвийском национальном театре. Кроме того, она собиралась от имени народа своей страны подарить Латвии  сборник старинных карт Литвы из коллекции Вильнюсского университета.

Автор: Ярослава Замысловатова
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