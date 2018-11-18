Праздник без Дали: у президента Литвы сломался самолет

Вильнюс, 18 ноября. Президент Литвы Даля Грибаускайте вместе с делегацией страны застряла в аэропорту Вильнюса и не смогла вылететь в Ригу на празднование 100-летней годовщины независимости Латвии. Причиной стала неожиданная поломка самолета.

О ЧП сообщила пресс-служба президетского дворца. Уточняется, что о поломке самолета делегации сообщили, когда она уже прибыла в аэропорт. В итоге Грибаускайте была вынуждена поздравлять латышей прямо из воздушной гавани. Специальное видеопоздравление экстренно записали в аэропорту.

Местные СМИ уточняют, что Грибаускайте вместе с лидерами Латвии, Эстонии, Финляндии и Исландии должна была возложить цветы к памятнику Свободы, а после посмотреть праздничный концерт в Латвийском национальном театре. Кроме того, она собиралась от имени народа своей страны подарить Латвии сборник старинных карт Литвы из коллекции Вильнюсского университета.