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Россия ограничила транзит мяса из США в Казахстан

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Россия ограничила транзит мяса из США в Казахстан

Москва, 18 ноября. Российская служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 20 ноября ограничит транзит по территории России в Казахстан мяса птицы из США. Решение было принято из-за угрозы попадания на российский рынок продукции неизвестного происхождения. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В ведомстве отметили, что в Казахстане не отслеживают перемещение товаров и не соблюдают сроки интеграции систем. Только в октябре российское ведомство выявило ряд нарушений у семи партий мяса птицы из США. Так, часть партии имела истекший срок хранения, также продукция содержала остатки лекарственных средств.

Россельхознадзор запросил у казахской стороны разъяснений, однако ответ так и не был получен. В ведомстве предложили провести консультации РФ, Казахстана и Белоруссии по вопросу поставки и проверки продукции.

Автор: Софья Куликова
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