Загитова рассказала, как ужесточилось судейство с новой системой оценивания

Москва, 18 ноября. Внедрение новой системы оценивания отразилось на том, что судьи стали жестче относиться к ошибкам фигуристов. Об этом журналистам рассказала олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Спортсменка отметила, что после внедрения новой шкалы оценивания все фигуристы делают акцент на сложных связках после выездов, это имеет очень большую роль на сегодняшний день.

«Сейчас довольно строго судят, если ты сделаешь даже маленькую помарку на выезде — сразу минус два балла, минус один балл, это сказывается, как GOE тоже. Ну ничего с этим не сделаешь», — указала 16-летняя Загитова.

Кроме того, фигуристка объяснила свои ошибки сбоями в системе. При этом она отметила, что не обращает никакого внимания на внешние факторы при выступлении.

«Что касается ошибок — я не знаю, наверное, просто сбой в системе какой-то», — считает спортсменка.

Фигуристка также отметила, что самой главной похвалой для нее является оценка наставника Этери Тутберидзе.

Напомним, прошлым летом Международный союз конькобежцев рассказал об изменениях в системе оценивания программ фигуристов. С августа элементы оцениваются по шкале от -5 до +5 баллов, а не от -3 до +3, как ранее.