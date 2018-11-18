Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Опубликованы кадры визита Путина в «пещерный монастырь»

58
0 Оставить комментарий

Опубликованы кадры визита Путина в «пещерный монастырь»

Псков, 18 ноября. Фото визита президента РФ Владимира Путина в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь опубликовала пресс-служба Кремля.

Поездку в один из самых крупных и известных в России мужских монастырей глава государства совершил накануне, 17 ноября. Путин принял участие в богослужении, а затем осмотрел комплекс монастыря и подземный храм в комплексе Богом зданных пещер. В них расположены захоронения монахов и мирян.

Опубликованы кадры визита Путина в «пещерный монастырь»

Опубликованы кадры визита Путина в «пещерный монастырь»

Во время посещения обители российского лидера сопровождал наместник монастыря – митрополит Псковский и Порховский Тихон. Видео визита распространил телеканал RT. Помимо участия в церковных обрядах и осмотра монастыря, Путин и митрополит также пообщались с духовенством.

 

Опубликованы кадры визита Путина в «пещерный монастырь»

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.