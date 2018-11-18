Опубликованы кадры визита Путина в «пещерный монастырь»

Псков, 18 ноября. Фото визита президента РФ Владимира Путина в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь опубликовала пресс-служба Кремля.

Поездку в один из самых крупных и известных в России мужских монастырей глава государства совершил накануне, 17 ноября. Путин принял участие в богослужении, а затем осмотрел комплекс монастыря и подземный храм в комплексе Богом зданных пещер. В них расположены захоронения монахов и мирян.

Во время посещения обители российского лидера сопровождал наместник монастыря – митрополит Псковский и Порховский Тихон. Видео визита распространил телеканал RT. Помимо участия в церковных обрядах и осмотра монастыря, Путин и митрополит также пообщались с духовенством.