ВСУ перебросили в Донбасс бронетехнику и боеприпасы — ЛНР

Луганск, 18 ноября. Вооруженные силы Украины перебросили в зону ООС в Донбассе самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация», бронетехнику и автомобили с боеприпасами. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко.

По его словам, в районе населенного пункта Передельское было отмечено передвижение военной колонны украинской армии, в составе которой четыре 152-мм САУ «Акация» на тралах и пять грузовых автомобилей «Урал» с боеприпасами. В то же время возле населенного пункта Орехово также было отмечено до восьми единиц военной техники, среди которых МТЛБ и БМП и один грузовой автомобиль с боеприпасами, рассказал подполковник.

Кроме того, подчеркнул Марочко, ВСУ проводят мероприятия по укреплению своих позиций вдоль линии соприкосновения.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. Вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины на регулярной основе обсуждается контактной группой в Минске, где с сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта.

Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства, обстреливая территории республик. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Накануне ВСУ нанесли массированный удар из зенитных установок по поселку Гольмовский в Донбассе.