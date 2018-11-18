Заслуги Игоря Акинфеева отметили именной звездой на Аллее чемпионов. ФАН-ТВ

Именная звезда капитана национальной сборной на домашнем Чемпионате мира Игоря Акинфеева появилась на Аллее чемпионов в столице. Такую коллекцию звезд с автографами спортсменов собирают в торгово-развлекательном центре VEGAS Кунцево. Звезда вратаря – уже шестая. Ранее именные звезды присвоили Хабибу Нурмагомедову, Татьяне Навка, Евгению Плющенко, Евгению Малкину, Илье Ковальчуку.

«Здесь, в Кунцево, мы решили открыть аллею славы спортивных российских мегазвезд. И я считаю, что очень символично и правильно, что мы открываем эту аллею славы именно звездой Игоря Акинфеева. Потому что он олицетворяет спорт, чемпионство, благородство, скромность – все те качества, которыми должен обладать настоящий спортсмен. Во-первых, он должен быть выдающимся спортсменом. А второе, я считаю, что очень важно, он должен нести какой-то правильный социальный посыл. Это должен быть благородный человек, это должен быть человек, который не совершает никаких, наверное, нехороших поступков, занимается благотворительностью», – говорит первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов.

После окончания мундиаля Игорь Акинфеев заявил о завершении своей спортивной карьеры. Однако, несмотря на то, что фанаты отчасти против такого решения, на встрече с кумиром они вспоминали о проведенных матчах. Некоторые принесли плакаты самых ярких отбитых мячей для автографа.

«Вообще я суровый человек, но скромный в душе. Поэтому, конечно, понимаю, что это не просто люди, это все наши друзья, все наши болельщики, в том числе мои болельщики. Поэтому меня переполняют эмоции, и еще раз могу только сказать каждому болельщику и каждому фанату – спасибо! Это и для нас мини-праздник такой. И еще получить такую звезду, точнее ее заложить, это огромная честь для меня», – отмечает капитан национальной сборной по футболу на Чемпионате мира Игорь Акинфеев.

Организаторы признаются, что они будут и дальше заниматься расширением Аллеи чемпионов, чтобы у всех гостей была возможность прикоснуться к звезде спортсмена, который, несомненно, внес большой вклад в историю российского спорта.