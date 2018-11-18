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Армения обратилась за помощью к РФ из-за закрытия КПП «Верхний Ларс»

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Армения обратилась за помощью к РФ из-за закрытия КПП «Верхний Ларс»

Ереван, 18 ноября. Армянская сторона обратилась за помощью к властям Северной Осетии из-за ситуации на КПП «Верхний Ларс» на границе РФ и Грузии, об этом сообщил заместитель министра транспорта и информационных технологий Армении Армен Памбукчян в Facebook.

Единственная действующая магистраль, связывающая Россию и Армению, проходит через КПП «Верхний Ларс». Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении накануне сообщило, что трасса Степанцминда – Ларс на территории Грузии закрыта для всех видов автомобилей из-за опасности схода лавин.

«Генконсул Армении в Ростове-на-Дону Вардан Асоян обратился за помощью в министерство по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения Северной Осетии в связи с ситуацией, сложившейся в «Верхнем Ларсе», — написал Памбукчян.

Чиновник отметил, что министр здравоохранения российской республики Северная Осетия направился к месту скопления автомобилей. Водителей и пассажиров обеспечили питьевой водой, едой и топливом.

На трассе скопилось более 400 грузовиков и около 170 легковых машин. Армянская сторона сообщила, что пропускной пункт на российско-грузинской границе откроется в понедельник.

Автор: Софья Куликова
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