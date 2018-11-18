В Федерации автовладельцев назвали главные проблемы российских водителей

В третье воскресенье ноября в России проходят массовые мероприятия и автопробеги, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП, учрежденному ООН. В воскресный день памяти одним из наиболее зрелищных мероприятий, о которых рассказали в ГИБДД РФ, станет демонстрация разбитых в ДТП автомобилей — машины, в которых погибли и пострадали люди, погрузят на эвакуаторы и провезут в составе автопробегов по улицам российских городов.

Вспоминая фразу классика, дороги — вторая беда в России. Однако время не стоит на месте, и даже российские трассы понемногу начинают радовать тех, кто часто бывает за рулем. В то же время некоторые вещи продолжают вводить в ступор автомобилистов: оформление электронного полиса ОСАГО, электронного ПТС, некорректные показания камер фотовидеофиксации нарушений ПДД и ряд других проблем в дорожной сфере.

Федеральное агентство новостей задало руководителю Федерации автовладельцев России Сергею Канаеву десять вопросов, которые беспокоят каждого, у кого есть автомобиль.

— За 2018 год в России произошло 133 203 ДТП, жертвами столкновений стали 16 600 человек. Наша страна по числу аварий занимает одно из первых мест среди других стран, хотя по сравнению с 2015 и 2016 годами количество ДТП немного сократилось. Сергей Владимирович, а как вы оцениваете уровень безопасности на российских дорогах?

— Данные по безопасности дорогах сегодня — не только по статистике ГИБДД, но и по данным страховых компаний, автосервисов, Минздрава — говорят об улучшении ситуации. Я думаю, что здесь важно отметить два фактора: первый — это дисциплинированность водителей. Как бы их ни ругали, дисциплинированность все-таки с каждым годом растет благодаря принятию государственных мер: появлению новых штрафов, появлению камер фотовидеофиксации. Кроме того, больше внимания уделяется инфраструктурной составляющей: знакам, дорожной разметке. Появляются новые стандарты.

— К слову о стандартах. В июне анонсировали появление нового дорожного ГОСТ, который, по мнению законодателей, смог бы решить проблему столкновений на трассах и в целом улучшить состояние дорог. Он вступил в силу 1 сентября 2018 года. Насколько он сможет изменить ситуацию с отечественными трассами?

— Безусловно, введение нового ГОСТ Р 50597-2017 не принесет свои результаты уже завтра, но в долгосрочной перспективе, я уверен, обязательно повлияет на дорожную ситуацию. Потому что один из важнейших факторов — это инфраструктура дорог, которую нужно приводить, кроме физического, в «ментальный» порядок. Если нет ГОСТ, то непонятно, как можно выполнять те или иные проекты, связанные с дорожным устройством.

— Проектное значение понятно. А на практике как смена стандарта повлияет на жизнь автомобилистов?

— Практически будут заданы другие параметры по ремонту: толщина асфальта, нанесение определенного порядка разметки, наличие рекламных конструкций рядом с проезжей частью, наличие съездов и выездов; в конце концов, будет определено размещение знаков. В ГОСТ все приведено к мировому стандарту. И даже в каких-то параметрах ГОСТ, который мы сейчас приняли, опережает его.

На практике мы увидим более понятную дорожную разметку, улучшенное качество асфальтного покрытия, правильные полосы разгона и так далее. И конечно, значительно сократится число рекламных баннеров, которые мешают водителям сконцентрировать внимание, вдоль трасс.

— Вспоминая крылатое выражение Гоголя о бедах России, невозможно не задать вопрос о качестве наших дорог. Как, по-вашему: все остается на уровне тех времен, когда по ним еще ездил Николай Васильевич, или что-то улучшается?

— Если говорить о федеральных трассах, то несомненно — качество за последние десять лет улучшилось в разы. Происходят огромные вложения в строительство дорог. С региональными трассами несколько сложнее, ведь все зависит от бюджета субъекта РФ.

Где-то они были и до этого неплохие, а где-то происходят значительные перемены. Например, M-7 «Волга», автодорога Р-22 «Каспий», которая проходит от Москвы до Астрахани, а также дорога М-4 «Дон», ведущая из столицы в Новороссийск, — они очень преобразились. Качество дорог реально растет, несмотря на то, что каждый раз у нас жалуются президенту: то из Томска, то из других городов. Здесь вопрос не Владимиру Путину надо задавать, а региональным властям, которые получают бюджет и тратят его совсем на другие цели.

— Пугает автомобилистов и обязательный переход на электронные полисы ОСАГО. Теперь, к тому же, поменялись правила регистрации автомобиля — ПТС также должен быть переведен в электронную форму. Как вы оцениваете данные нововведения?

— Исключительно позитивно. У нас есть проблемы с оформлением, когда компании отказывают автовладельцам в страховке в ряде случаев, и тогда электронный полис ОСАГО решает многие проблемы. Единственный недостаток электронного ОСАГО — сейчас он делается на сайте РСА и компаний, и там довольно много мошенников. Если бы это делали через портал Госуслуг, и там был бы реестр проверенных компаний, это было бы правильно.

Введение электронной ПТС сняло серьезное обременение с многих водителей — любой автомобилист, даже потеряв бумажный паспорт на транспортное средство, сможет легко восстановить его, так как он есть цифровом виде. Это, конечно, более удобная форма. Самое главное, что новая система безопасности теперь позволяет на порядок сократить постановку на учет угнанных автомобилей.

— О каких рисках стоит помнить автомобилистам при оформлении электронного полиса ОСАГО и электронного ПТС?

— Все риски при введении этой системы уже сняты. Стоит отдельно отметить плюсы такой системы. Представьте: вы находитесь в одном регионе, машину поставили на учет, а снять ее в можете в другом, не имея никаких документов на руках — вы просто приехали с машиной, показали электронный ПТС, и все регистрационные действия можно уже проводить без наличия каких-либо дополнительных документов, причем даже в дилерских салонах.

И система защиты правильная и, скажем так, даже если что-то заблокировано, то это будет лишь временно. Электронная документация зависит от многих факторов, например, от качества связи и Интернета, но даже если что-то и будет заблокировано на портале, то лишь временно. Конечно, мошенники могут пользоваться электронной базой ПТС — им ничто не мешает и сейчас это делать. Здесь уже вопрос ответственности тех госорганов, которые контролируют систему.

— Как вы считаете, помимо вопросов с ОСАГО, с какими еще проблемами чаще всего сталкиваются автомобилисты?

— Все изменения, которые вносятся, регистрация автомобиля, например, продуманы и нами в том числе. Они должны серьезно упростить жизнь автовладельцам.

Но есть и то, что пока с трудом поддается корректировке: это плохая подготовка водителей в автошколах и недостаточный уровень уважения друг к другу. Молодые водители, навыки которых далеки от совершенства, усложняют жизнь многим, а ведь это влечет за собой и пробки, и ДТП.

Еще одна важная проблема связана с введением камер фотовидеофиксации. Сейчас автоматически заносятся нарушения в протокол и присылаются каждому автовладельцу. Раньше обжаловать занесение в протокол можно было в течение нескольких дней, — сейчас же мало кто поедет писать обжалование: ведь намного проще заплатить штраф, чем разбираться, было ли нарушение ПДД?

— К слову о пресловутых камерах. Действительно ли они способствуют снижению числа аварий на дорогах?

— Мы поводим мониторинг камер фотовидеофиксации на соответствие ГОСТ — установлены ли они вообще, стоят ли соответствующие знаки, расположены ли они действительно на местах, которые влияют на безопасность, или же это просто кормушка для ГИБДД.

Важно понять, насколько установка камер соответствует мерам безопасности. Вот недавние итоги анализа ситуации на МКАД: из 100 с лишним средств фотовидеофиксации лишь 8% установлены согласно стандарту. Это серьезная проблема. Даже в ГИБДД согласны с тем, что имеет смысл устанавливать муляжи, потому что если есть предупреждение, водители уже стараются вести себя более дисциплинированно. Основное значение камеры — заставить водителей соблюдать дисциплину — но без предупреждающих знаков это сегодня не достигается.

— Еще автолюбителей беспокоит качество бензина. Как на деле обстоит ситуация с качеством российского топлива?

— С качеством положение за последние два года улучшается: Росстандарт принял меры, ввел штрафы. Если раньше мы говорили об очень серьезных проблемах с качеством топлива, то сейчас перемены налицо. В 2016 году на территории России мы насчитали почти 40% некачественного топлива, сейчас показатель снизился до 25%. Это серьезный прорыв, но работать есть над чем.

К сожалению, с бензином есть другая проблема — недобросовестность АЗС. Мы выяснили, что за последние пару лет в половине заправок по всей России злоупотребляют и недоливают топливо. С этим тоже нужно бороться.

— Счетная палата РФ не так давно заявила, что цены на бензин сильно возрастут в следующем году. Конечно, водители всегда тревожно относятся к таким новостям. По-вашему, насколько изменится стоимость топлива?

— Думаю, цены на топливо, несомненно, будут расти. Не могу сказать конкретную цифру, но я думаю, что в следующем году топливо подорожает в пределах 30%.

Средняя стоимость литра бензина сейчас 50 рублей, значит, стоит ожидать в 2019 году примерную стоимость около 70 рублей. Скорректировать ситуацию, думаю, можно снижением акцизов на топливо, а также регулированием оптового рынка — необходимо сделать выгодной для компаний продажу бензина внутри страны.

— Закончить разговор хочется традиционным в преддверии зимнего сезона вопросом. Что вы можете порекомендовать автомобилистам, чтобы не стать жертвой «дня жестянщика»?

— В первую очередь, конечно, надо быть внимательнее, подготовить технически свой автомобиль, проверить все жидкости — недостаточно только поменять колеса и поставить шипованную резину. Максимально подготовить автомобиль к зиме, — чтобы было тепло, была хорошая резина. А вообще — старайтесь не торопиться лишний раз, учитесь уважать друг друга и быть терпимее — это существенно облегчает ситуацию на дороге.