Курьера-глотателя с 95 капсулами наркотиков в желудке поймали в аэропорту Туниса

Тунис, 18 ноября. В международном аэропорту Туниса «Карфаген» поймали наркокурьера-глотателя. При осмотре 26-летнего преступника в его желудке обнаружили 95 капсул запрещенного вещества.

Представители полиции заявили, что преступник прибыл из одной из стран Северной Африки. Стоимость изъятой партии наркотиков составляет почти 20 тыс. динаров (6918 долларов). Изъятые капсулы направили на экспертизу, пишут местные СМИ.

Отметим, что ситуация с преступностью и наркоторговлей все больше набирает обороты в стране. Опасения международных экспертов вызывает и неспособность властей справиться с террористической угрозой и торговлей оружием.

Ростуризм уже предостерегал россиян от неорганизованных и одиночных поездок на юг Туниса, а также рекомендовал полностью исключить посещение районов, приграничных с Ливией и Алжиром. В ведомстве уточнили, что в этих районах активно действует запрещенная в РФ террористическая группировка ИГИЛ1.

«Туристам следует соблюдать меры личной безопасности, проявлять бдительность и осмотрительность, особенно во время пребывания на популярных курортных территориях — Сус, Хаммамет, Монастир и остров Джерба», — добавили в агентстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.