Нетаньяху выступил против досрочных выборов в Израиле

Тель-Авив, 18 ноября. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с учетом трудной ситуации в сфере безопасности считает неправильным возможный созыв досрочных выборов.

«Во время, столь чувствительное с точки зрения безопасности, идти на выборы ненужно и неправильно», — подчеркнул он на заседании правительства в воскресенье.

Сегодня у израильского премьера запланирована встреча с главой министерства финансов Моше Кахлоном, которую он сам называет последней решающей попыткой пресечь выборы. Кахлон находится у руля центристской партии «Кулану», которая с 10 местам в Кнессете является крупнейшим коалиционным союзником правящего «Ликуда». С отставкой министра обороны Авигдора Либермана, который так выразил несогласие с прекращением боевых действий против палестинских боевиков, Нетаньяху остался с минимальным парламентским большинством в 61 мандат из имеющихся 120.

Если остановить распад коалиции не получится, то Кнессет в скором времени примет закон о самороспуске с назначением даты досрочных выборов.