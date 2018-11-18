Марш трансгендеров в Киеве забросали дымовыми шашками

Киев, 18 ноября. Украинские радикалы пытаются сорвать марш трансгендеров в парке имени Шевченко в Киеве, приуроченный ко Дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия. Противники шествия заблокировали движение и бросают дымовые шашки в участников акции.

Акция гендерных меньшинств началась около станции метро «Университет». К месту сбора участников шествия стянулись радикально настроенные группы. Противники марша пытаются оттеснить участников акции, скандируют «Слава нации — смерть врагам!» и бросают дымовые шашки в сторону выступающих.

Отряды полиции пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между радикалами и участниками шествия. Как сообщает украинская газета «Вести», среди активистов слышатся намерения сменить место проведения марша.

Акция ко Дню памяти трансгендерных людей проходит в Киеве в третий раз. В этом году участники шествия получили угрозы от украинских радикалов. Активисты выразили надежду, что полиция выполнит свой долг и не допустит столкновения.

Организаторы марша отмечают, что в этом году особенно заметен рост насилия со стороны праворадикальных группировок. Жертвами нападения радикалов стали активисты правозащитных движений ЛГБТ и трансгендеров. По словам активистов, руководство страны не делает ничего, чтобы защитить права гендерных меньшинств и остановить насилие.

«Только в течение последнего года произошло более 50 нападений на ЛГБТ активистов и активисток, антикоррупционных активистов, журналистов, цыганские семьи. В абсолютном большинстве случаев нет ни единого эффективного расследования», — приводит текст заявления активистов 112.ua.

Кроме того, участники марша собираются обнародовать план украинских властей о внедрении новой классификации болезней. Согласно плану, медицинские диагнозы, связанные с трансгендерностью, не будут относить к психическим заболеваниям.