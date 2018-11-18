Уголовное дело об убийстве сотрудника Росгвардии возбуждено в Дагестане

Махачкала, 18 ноября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели сотрудника Росгвардии в Махачкале. Следствие идет по части 1 статьи 105 «Убийство» и части 1 статьи 222 «Незаконный оборот оружия» УК РФ.

В следственном управлении СК РФ по Дагестану сообщили, что расследование дела продолжается. Сейчас установлено, что ранним утром 18 ноября у клуба-ресторана Best неизвестный выстрелил в 26-летнего жителя Махачкалы. Пострадавший скончался на месте от множественных огнестрельных ранений. Нападавший также произвел выстрел в голову жертве.

«Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и участников конфликта», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили, что погибшим был лейтенант данного ведомства. По информации СМИ, его застрелил чемпион по рукопашному бою. Сам нападавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.