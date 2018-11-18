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ДНР сообщила о взрыве на складе бронетехники ВСУ в Курахово

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ДНР сообщила о взрыве на складе бронетехники ВСУ в Курахово

Донецк, 18 ноября. Взрыв прогремел в ночь на воскресенье на складе бронетехники 28-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, в результате чего погиб один человек и сгорели четыре боевые машины пехоты. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По данным разведки ДНР, взрыв произошел в ночь с субботы на воскресенье в населенном пункте Курахово, который находится под контролем Киева. Взрыв спровоцировал возгорание, огонь распространился на площади свыше 1 тысячи квадратных метров. 

«В результате взрыва и распространившегося огня было уничтожено четыре БМП-1 с боекомплектами, а также погиб один боевик бригады», — добавил Безсонов.

По его словам, в данный момент следствие проводит проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, причиной взрыва стал выстрел из гранатомета, который произвел, вероятно, по неосторожности один из военнослужащих бригады ВСУ, который погиб в результате ЧП.

ДНР сообщила о взрыве на складе бронетехники ВСУ в Курахово

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе своего выступления на национальном форуме «Новая стратегия мира и безопасности», сообщила, что убытки от пожара на одном из крупнейших на Украине арсеналов в городе Ичня Черниговской области, который произошел в начале октября, составили миллиард долларов.

Автор: Екатерина Кухарева
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