«Аргумент Порошенко для несогласных»: экс-депутат Рады о нападении на резиденцию митрополита УПЦ

Киев, 18 ноября. Сторонники предоставления автокефалии «объединенной» украинской церкви пытались прорваться в резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема в Кривом Роге. Православный иерарх является сторонником канонической Украинской православной церкви. Как сообщили в пресс-службе УПЦ, среди нападавших были участники запрещенного в РФ движения «Правый сектор»1.

Сообщалось, что нападавшие пытались выломать двери резиденции митрополита и выкрикивали оскорбления в адрес правящего архиерея Криворожской епархии за то, что он не поддерживает идею «предоставления томоса» Украине.

По мнению экс-депутата Рады Алексея Журавко, нападение радикалов на резиденцию митрополита УПЦ в Кривом Роге является примером «показного лицемерия» Константинопольского патриархата и руководства Украины. Ранее Киев заявлял, что никто не будет силой заставлять сторонников канонической церкви переходить в так называемую «объединенную церковь».

«Сила, вооруженные боевики, нацисты — это единственный аргумент Порошенко для несогласных с его политикой. Добиться своей цели этот негодяй может только путем насилия и угроз», — написал Журавко на своей странице в Facebook.

Бывший парламентарий считает, что добиться этой цели украинское руководство может только одним методом — уничтожением Украинской православной церкви. При этом, отметил Журавко, нельзя надеяться на то, что действующий украинский президент не успеет реализовать свои «инициативы» до президентских выборов. Добро, подчеркнул экс-депутат, «должно защищаться и уметь дать отпор».

Напомним, в сентябре Константинопольский патриарх Варфоломей назначил экзархов в Киев в рамках «подготовки к автокефалии» украинской церкви. В РПЦ пытались предостеречь Константинополь от этого шага, так как он может привести к расколу веры. Тем не менее, синод Константинопольского патриархата отмел действие акта XVII века о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В Русской православной церкви это решение назвали «канонически ничтожным», так как оно противоречит нормам церковного строя.

Киевские власти рассчитывают получить томос об автокефалии «объединенной украинской церкви». Предстоятеля этой структуры должны избрать на «объединительном соборе», дата которого пока неизвестна. В канонической Украинской православной церкви отмечали, что отказываются участвовать в данном мероприятии.

Также УПЦ неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур. С 2014 по 2016 год духовенство потеряло около 40 храмов. Кроме того, главу УПЦ Онуфрия и наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла внесли в скандально известную базу «Миротворец».

1 Организация запрещена на территории РФ.