Петросян отметил развод со Степаненко и начал «новую историю»

Москва, 18 ноября. Российский писатель-юморист Евгений Петросян выпил бокал шампанского в честь благополучного завершения бракоразводного процесса с пародисткой Еленой Степаненко. Ролик в социальной сети Instagram разместил представлявший интересы телеведущего адвокат Сергей Жорин.

«Конечно, это очень значительное событие для моей жизни. Все пришло к правильному завершению», — отметил Петросян.

Также юморист выразил благодарность юристу и своим поклонникам за поддержку и пообещал начать «новую историю».

Петросян и Степаненко прожили в браке в течение более 30 лет, это его четвертый брак. О разводе отечественных артистов стало известно в августе 2018 года. Степаненко потребовала от Петросяна отдать ей восемь столичных квартир, а также существенную часть антиквариата.

Юморист подал встречный иск, в котором попросил разделить совместно нажитое имущество в соотношении 50 на 50. В середине октября брак был расторгнут, но процесс о разделе имущества не завершился.