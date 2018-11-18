Донецк, 18 ноября. Киев планирует диверсию на химическом заводе «Стирол» в Горловке, который является одним из крупнейших в Европе предприятий химической промышленности. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

«Украинское командование совместно с западными кураторами готовит крупную диверсию на химическом заводе «Стирол», — рассказал он.

По словам Безсонова, Киев стремится таким образом максимально отвлечь силы республики, которые будут направлены на эвакуацию населения в безопасные районы. Это позволит украинским войскам начать продвижение вглубь территории ДНР, объяснил он.

Как стало известно представителям республики, одна из бригад Вооруженных сил Украины, которой поручено проведение диверсии, уже получила комплекты химзащиты.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. В столице Белоруссии на регулярной основе проходят переговоры контактной группы, главной темой которых является вопрос урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

С сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал со ссылкой на данные разведки о том, что руководство Службы безопасности Украины готовится провести в Азовском море масштабные провокации с потоплением иностранных кораблей.