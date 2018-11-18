Польша хочет напасть на Украину: в Совфеде отреагировали на прогноз о «захвате» Киева Россией

После завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» «ничто не помешает Российской Федерации захватить Киев и напасть на Европу», — с таким заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Моравецкого, Россия пока не пытается атаковать Украину якобы лишь потому, что по ее территории все еще осуществляется транзит российского газа.

«Мы, европейцы, теперь должны платить россиянам за газ, а они вложат эти деньги в свою армию, и Европе придется просить о защите США», — сказал Моравецкий.

Польский политик отметил, что он в курсе позиции Берлина, для которого «Северный поток — 2» — это чисто коммерческий проект. По словам Моравецкого, «к востоку от Одры (то есть в Польше и на Украине) в это никто не верит».

Судят по себе

Член Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал для ФАН заявление польского премьер-министра. Российский политик уверен — Польша сама желает напасть на Украину, однако у нее нет таких возможностей в настоящий момент.

«Они судят по себе. Если бы у них была такая возможность, они бы напали на Украину. Вообще, конечно, это заявление — абсолютно сумасбродное. Особенно от такого лица столь высокого ранга. Он абсолютно не понимает, не владеет ситуацией, которая есть в России. Не понимает того решения, которое принимала Россия, воссоединяясь с Крымом. Моравецкий совершенно не хочет понимать, что мы ушли от серьезной войны, от конфликта и крови, ушли от того, что сегодня происходит в Донбассе. В Крыму, может, было бы еще хуже. Я так понимаю, что именно на факте воссоединения Крыма с Россией построены его умозаключения», — пояснил Сергей Цеков.

По словам сенатора, подобные заявления воспроизводят государства, в которых на протяжении долгих лет культивируется русофобия и ненависть к России, и Москва, безусловно, будет учитывать, что подобные личности руководят одной из крупнейших стран Европейского союза.