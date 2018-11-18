Сирия, 18 ноября. ВВС США и других стран коалиции нанесли еще 10 авиаударов по Хаджину к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. Смертница активировала на себе взрывное устройство вблизи мечети на юге провинции Идлиб. ССА** несет потери из-за междоусобиц в Африне на северо-западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ответили артиллерийскими и минометными ударами по позициям боевиков на севере Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): несет значительные потери из-за междоусобиц в Африне; подтвердила свое участие в возможной новой антикурдской операции Турции на восточном берегу Евфрата.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): подозревается в организации атаки смертницы в Маарет Ан-Нумане на юге Идлиба.

Международная коалиция: нанесла еще порядка десяти ударов по кварталам города Хаджин в Дейр-эз-Зоре.

ВКС РФ: продолжают разведывательные полеты в связи с активизацией подрывной деятельности террористов в буферной зоне на северо-западе САР.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась ответным обстрелам САА на юго-востоке Идлиба.

Провинция Алеппо

На улице Аль-Филят в центральной части Африна вспыхнули ожесточенные бои между отдельными бандгруппами протурецкой Сирийской свободной армии (ССА), передает информационный Twitter-канал Step News Agency. Согласно его данным, уже есть раненые и убитые, однако более подробные сведения о потерях и возможных жертвах среди местного населения в настоящий момент устанавливаются.

Один из главарей «Свободной армии» подтвердил участие группировки в возможной очередной операции Турции против Отрядов народной самообороны (YPG) в северной части Сирии на восточном берегу Евфрата, сообщает в Twitter (@badly_xeroxed) военный источник. Многие военные эксперты полагают, что первоочередными целями Анкары станут захваченные курдами города Манбидж и Кобани на северо-востоке Алеппо, а также приграничные населенные пункты северной части соседней провинции Ракка.

Провинция Дейр-эз-Зор

По данным Step News Agency, авиация западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, с рассвета уже успела нанести порядка десяти ударов по кварталам города Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Данные о разрушениях и возможных жертвах среди гражданского населения пока уточняются. Напомним, США и их союзники только вчера провели бомбардировку населенного пункта Аль-Букан, который находится чуть южнее Хаджина. После сирийское информагентство SANA писало о 40 жителях, погибших при авианалете. Представители войск коалиции, однако, продолжают отрицать убийство гражданских лиц.

Провинция Идлиб

В городе Маарет Ан-Нуман к югу от Идлиба произошел взрыв. По сведениям местного новостного Twitter-ресурса (@IdlibPlus), смертница активировала на себе «пояс шахида» вблизи одной из мечетей. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал. Предполагается, что женщина могла быть завербована членами местных подпольных бандгрупп «Исламского государства».

На юго-востоке провинции продолжаются перестрелки военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) и боевиков исламистских группировок. Первыми огонь вновь открыли джихадисты, предположительно связанные с «Джебхат ан-Нусрой». Сейчас правительственные силы ведут ответные обстрелы объектов боевиков. Согласно сведениям Baladi News, войска САР ударили из арторудий по пунктам управления и складам террористов в окрестностях города Ат-Тамания. Также под огнем оказались позиции исламистов около соседнего населенного пункта Сукейк.

В южной части Идлиба продолжают фиксировать пролеты разведывательных самолетов ВКС РФ. По данным Masar Press Net, очередные отмечались в районе Маарет Ан-Нумана. Местные активисты связывают активизацию разведывательных вылетов российской авиации с увеличением числа обстрелов, терактов и нападений боевиков в этом регионе.

Провинция Хама

Оппозиционные новостные ресурсы продолжают публиковать сообщения об обстрелах САА, якобы нарушающих условия соглашений о формировании буферной зоны и установлении режима прекращения огня на окраинах «Большого Идлиба», в северной части провинции Хама. Между тем правительственные войска САР лишь вынужденно отвечают на регулярные выпады наиболее непримиримых и радикальных бандгрупп, в частности — из состава террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Так, канал Jisr TV сообщает об артиллерийских ударах сирийских военных по опорным пунктам джихадистов недалеко от поселения Таль Аль-Сахр к северо-западу от административного центра региона. Портал Masar Press Net между тем передает, что подразделения САА также выпустили несколько мин по объектам террористов в окрестностях Аль-Латамины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)