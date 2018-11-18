Пока НАТО дремлет: в Британии признали беззащитность Запада перед оружием РФ

Лондон, 18 ноября. Разработанные в России новые образцы вооружения последнего поколения сделали западные страны крайне уязвимыми, признал бывший командующий Объединенных вооруженных сил Великобритании Ричард Бэрронс.

«Россияне добились объемов и потенциала (в области вооружения. – Прим. ФАН), которых у нас нет. Это создает риск для Запада в краткосрочной перспективе», — приводит газета The Sunday слова генерала.

При этом Бэрронс подчеркнул, что российские военнослужащие внимательно проанализировали преимущества американской стороны и обошли их на несколько шагов. В качестве примера бывший командующий привел гиперзвуковые ракеты, которые, как пишет издание, способны достичь территории США всего за шесть минут, что в два раза быстрее, чем те ракеты, что стоят сейчас на боевом дежурстве западных стран.

В этой связи Бэрронс констатировал, что упомянутое российское вооружение гораздо сложнее сбить, а у Запада нет достаточных инструментов противоракетной обороны, в связи с чем остается лишь признать уязвимость западных стран перед оружием РФ.

В материале газеты отмечается, что, по мнению британского генерала, целью российской военной стратегии является стремление добиться решающего преимущества на расстоянии, чтобы «победить противника без необходимости сухопутного вторжения». Бэрронс посетовал, что Россия достигла такой мощи, что Западу ее уже не догнать, особенно, «пока НАТО дремлет».

Ранее член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько обратил внимание, что министр обороны РФ Сергей Шойгу наглядно продемонстрировал членам Североатлантического альянса, что Москва не готова идти на уступки и подчиняться правилам западных стран.

В этой связи политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что стремительное укрепление военных сил России за последние годы стало главным аргументом в процессе умиротворения западных «партнеров». Никто не в состоянии поставить под сомнение достижения российского военно-промышленного комплекса, констатировал эксперт.