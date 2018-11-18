Россия и Папуа – Новая Гвинея подписали ряд соглашений | 18 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Россия и Папуа – Новая Гвинея подписали ряд документов Россия и Папуа – Новая Гвинея на полях саммита АТЭС подписали ряд документов о взаимодействии и сотрудничестве в гуманитарной отрасли, а глава российского фонда имени Миклухо-Маклая добавил неформальности и подарил картину с зимним пейзажем, чтобы местные жители перед поездкой в РФ были готовы ко всему. Помимо этого, Российская национальная библиотека и архив Папуа – Новой Гвинеи заключили соглашение о взаимодействии в различных отраслях.

Делегация от Крыма намерена отправиться на сессию Генассамблеи ООН Делегация от Крыма намерена отправиться в США, чтобы принять участие в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщил представитель Крыма в Общественной палате РФ Иван Абажер. По его словам они постараются раскрыть реальную картину происходящего в Крыму. Полуостров не должен быть объектом несправедливых и предвзятых решений и резолюций. Планируется, что делегация будет состоять из трех общественных деятелей.

ВСУ пять раз открывали огонь по позициям в ЛНР Вооруженные силы Украины пять раз за сутки открывали огонь по позициям Народной милиции Луганской народной республики. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР. По их данным, украинские силовики обстреляли районы Золотого-5, села Желобок и Паньковка, а также поселок городского типа Фрунзе. При обстреле ВСУ использовали 120-мм и 82-мм минометы, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23-2 и крупнокалиберные пулеметы.