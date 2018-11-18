Следующая неделя станет определяющей для будущего Великобритании — Мэй 

Лондон, 18 ноября. Следующая неделя станет определяющей для будущего Великобритании в связи с переговорами по определению условий Brexit, заявила премьер-министр государства Тереза Мэй.

«Я думаю, что это подходящее соглашение, которое отвечает национальным интересам. И следующие семь дней будут крайне важными для будущего страны», — выразила мнение Мэй в интервью телеканалу Sky News.

При этом премьер-министр обратила внимание на то, что Лондону и Брюсселю предстоит провести дополнительные переговоры по условиям Brexit, которые могут пройти на полях экстренного саммита глав государств и правительств стран Европейского союза 25 ноября.

«Пока не согласовано все, не согласовано ничего. Переговоры будут продолжатся», — сказала она.

Ранее Мэй заявила, что ее плану по выходу страны из Евросоюза нет альтернативы. После двух лет интенсивной работы Великобритания приближается к правильной, по ее мнению, сделке. Мэй подчеркнула, что на пути к соглашению ей пришлось принять ряд непростых решений.

Напомним, по результатам референдума, который состоялся в 2016 году, власти Великобритании приняли решение покинуть Европейский союз не позднее 29 марта 2019 года. С лета прошедшего года Лондон и институты ЕС ведут переговоры об условиях Brexit. Британское правительство порекомендовало отечественным компаниям разработать план по пересмотру коммерческих условий. По мнению властей, это может помочь бизнесу отразить любые изменения в таможенных и акцизных процедурах в случае провального сценария Brexit.