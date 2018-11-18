«Порвет все хиты»: друг Осина рассказал о последнем сообщении музыканта

Москва, 18 ноября. Исполнитель песни «Плачет девочка в автомате» Евгений Осин, скончавшийся накануне, в своем последнем СМС-сообщении другу и музыканту Андрею Ковалеву рассказал о том, что написал хит.

В последнем сообщении Осин признается другу, что «кажется, написал для него хит». По словам исполнителя, он уже нашел гитариста, который сможет сыграть соло для песни.

«Я из последних сил пишу песни, но не на заказ, а от души. Я тебе написал такую песню, что она порвет все твои хиты», — приводит текст сообщения KP.ru.

По словам Ковалева, ему показалось, что язык артиста «заплетается». Друг предположил, что исполнитель был пьян. В последние несколько лет Осин боролся с алкогольной зависимостью. Его организм настолько ослаб, что он еле передвигался по квартире и не выходил на улицу, однако продолжал писать песни.

Ранее стало известно, что Осин скончался. У него остановилось сердце.