«Женя хочет выигрывать все»: канадский тренер рассказал об амбициях фигуристки Медведевой

Москва, 18 ноября. Ошибки российской фигуристки Евгении Медведевой в произвольной программе Гран-при «Скейт Канада» сильно расстроили спортсменку. Об этом рассказал канадский специалист Брайан Орсер во время своего визита в Москву.

Сейчас он работает с россиянкой в Канаде, куда Медведева переехала этим летом. На втором этапе канадского Гран-при Медведева заняла итоговое третье место, несмотря на то, что выиграла по результатам проката в произвольной программе. Ошибки в короткой программе Орсер назвал «нетипичным катанием» для Медведевой. Однако тренер подчеркнул, что они не стали зацикливаться на неудаче и продолжили работу. Орсер отметил, что, в целом, доволен работоспособностью, терпением и программами Медведевой.

«Мы понимаем, что этим летом в жизни Жени случилась большая перемена, и всем вокруг, ей самой в том числе, следует быть терпеливыми. Лично я уверен, что она обязательно превратится в суперзвезду со временем», — сказал Брайан Орсер в комментарии телеканалу «360».

По его словам, для того, чтобы показать качественный результат, фигуристу нужно около 1,5 лет работы. Орсер напомнил, что когда только начал работать с Ханю, тот занял четвертое место на чемпионате мира и остался без медали. Зато на следующий год фигурист уже был первым.

Канадский специалист рассказал, что проводит на занятиях в Торонто около трех часов. Час из этого времени он полностью посвящает Медведевой. Он отметил, что все свое время российская фигуристка проводит на катке. По словам Орсера, у него хорошее предчувствие относительно выступления Медведевой на этапе Гран-при во Франции. В Гренобле фигуристка рассчитывает на победу.

«Как нормальный спортсмен, Женя хочет выигрывать все», — рассказал Орсер.

При этом он добавил, что, как взрослый человек, спортсменка должна понимать: победить абсолютно везде невозможно. Орсер рассказал, что сейчас все больше фигуристок стремятся к исполнению сложных элементов. Медведева, по его словам, тоже стремится к этому. При этом тренер подчеркнул, что в выступлениях необходимо находить баланс между атлетизмом и красотой.

На вопрос журналистов о перспективах будущих побед российской фигуристки Орсер отметил, что у него нет «хрустального шара», чтобы предсказать развитие событий. При этом, резюмировал он, упорный труд, страсть и любовь к фигурному катанию — хороший рецепт успеха для Евгении Медведевой.