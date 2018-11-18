Премьер Польши цитатой Ленина объяснил свой прогноз о начале «наступления» России на Украину

Варшава, 18 ноября. Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что после окончания строительства газового провода «Северный поток — 2» Россия якобы может начать наступление на Украину. Об этом сообщает агентство РАР.

Во время конференции FOTAR, которая проходила в немецком Гамбурге, польский министр заявил, что после запуска «Северного потока — 2» украинская газотранспортная система (ГТС) может стать не нужной Москве, что поспособствует дальнейшему напряжению ситуации и росту «агрессии» в отношении Киева.

«Я знаю позицию немецкого правительства, что это бизнес-проект. Но к востоку от Одры никто в это не верит. Что остановит Россию пойти на Киев?» — указал он.

Польский премьер также заявил, что Россия якобы вкладывает в свою армию те денежные средства, которые Европейский союз платит ей за голубое топливо. При этом он цитатой Ленина объяснил свой прогноз о начале «наступления» РФ на Украину.

«Вы сейчас удивитесь, кого я процитирую, но Ленин когда-то сказал, что капиталисты такие жадные, что «продадут нам веревку, на которой мы их повесим», — напомнил глава правительства Польши.

Глава дипломатического ведомства Украины Павел Климкин ранее встретился с государственным секретарем США Майком Помпео. Руководитель Госдепа по окончании переговоров с украинским коллегой в очередной раз заявил, что Вашингтон якобы интересует суверенитет Европы, который «из-за действий РФ может оказаться под угрозой», а также энергетическая безопасность украинской стороны.

Германия, которая является одним из основных участников проекта «Северный поток — 2», считает позицию Киева «излишне критичной». Немецкое руководство неоднократно подчеркивало, что возведение газопровода носит экономический , а не политический характер. Кроме того, Берлин напомнил, что в российском газе нуждается большинство европейских стран. Германия ранее выдала все разрешения на прокладку газопровода по своей территории.

США и Украина выступают против строительства «Северного потока — 2», поскольку американская сторона стремится продавать Европе свой сжиженный газ, а украинская — боится потерять деньги от транзита газа в государства ЕС.