Новый виток торговых войн: почему саммит АТЭС впервые завершился без итоговой декларации

Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) впервые завершился без принятия итоговой декларации, — вместо нее лидерам стран-участниц удалось договориться о выпуске совместного заявления от имени всех членов организации. Его подготовкой займется Папуа — Новая Гвинея, которая принимает в этом году саммит, заявил китайский дипломат Чжан Сяолун. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ранее заявил, что лидеры стран АТЭС не смогли никак согласовать итоговую декларацию из-за «серьезных разногласий по вопросам торговли».

Отметим, ранее каждый саммит АТЭС, начиная с самого первого в 1993 году, завершался подписанием лидерами стран-участниц итоговой декларации. Документы публиковались на официальном сайте АТЭС.

Никто не в состоянии отменить торговые войны

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что несмотря на внешнюю «победу» в холодной войне с СССР и в связанном с этой «победой» процессе установления нового мирового порядка в форме глобального капиталистического рынка под руководством стран «золотого миллиарда» (США, Евросоюз, Япония, Канада), вожделенный либеральной элитой «конец истории» так и не наступил. Это наглядно показал опыт последней четверти века мировой истории — и финал прошедшего саммита АТЭС стал тому блестящим доказательством.

«Межимпериалистические противоречия в форме «торговых войн» никто отменить не в состоянии, никакой МВФ, никакой Всемирный банк, никакая ВТО, никакие трампы, макроны, соросы и меркели. Эти противоречия носят объективный характер, касающийся острой конкурентной борьбой за рынки сбыта, за доступ к дешевым ресурсам (нефть, газ, пресная вода, лес, руда, да и трудовые ресурсы, наконец). И разумеется, в этой конкурентной борьбе применяются со стороны соответствующих национальных правительств и международных организаций, стоящих за ними транснациональных корпораций и монополистического капитала любые методы, вплоть до военных», — пояснил Владимир Соловейчик.

По словам эксперта, такие методы противодействия в свою очередь торпедируют любые договоренности, как двухсторонние, так и многосторонние, превращая подписанные договора в клочки бумаги. Именно так сейчас пытается поступить президент США Дональд Трамп с Договором РСМД.

Другой метод противодействия — не допускать принятия никаких совместно согласованных заявлений, как это только что — впервые за 25 лет существования АТЭС — произошло на саммите организации.

«Вне всякого сомнения, противоречия будут нарастать. В мире не становится больше нефти, газа, леса, пресной воды, усиливаются экологические проблемы, а значит, база, на которой строится благополучие «золотого миллиарда», будет сужаться. Сохранить хотя бы нынешние темпы развития экономики США, Евросоюза или Японии, не говоря уже о том, чтобы попытаться увеличить их, можно лишь за счет увеличения эксплуатации стран «капиталистической периферии», к которой идеологи глобализации по-американски относят и Российскую Федерацию», — добавил эксперт.

Соловейчик подчеркнул, что такого рода действия вызовут недовольство со стороны народов стран «периферии» и отпор национальных правительств, например, в РФ, КНР, и в других странах БРИКС, а следовательно, нас ждет новый виток торговых войн, санкций, новые попытки обрушить курсы национальных валют ради усиления доллара и евро, роста экономики США или Германии.