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В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за шторма

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В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за шторма

Симферополь, 18 ноября. В Крыму объявили экстренное предупреждение в связи со штормом, который обрушится на полуостров в понедельник. Об этом сообщили в крымском управлении МЧС России.

Синоптики предупредили жителей и гостей полуострова о скором приближении сильных дождей с ветром.

«Утром и днем 19 ноября в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветра 15–20 метров в секунду, местами 20–25 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Специалисты настоятельно призывают граждан соблюдать осторожность при непогоде и следовать правилам безопасности.

В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за шторма

Накануне стало известно, что Крым, по прогнозам на 2018 год, посетит рекордное число туристов за всю историю полуострова. Специалисты связали такую популярность с открытием Крымского моста и нового аэропорта в Симферополе. Кроме того, Крым вошел в тройку лидеров туристических направлений на новогодние праздники.

Автор: Екатерина Кухарева
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