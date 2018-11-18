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Россия и Иран смогут перейти на расчеты в нацвалютах — Новак

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Россия и Иран смогут перейти на расчеты в нацвалютах — Новак

Москва, 18 ноября. Россия рассматривает возможность перехода на расчеты в национальных валютах с Ираном. Меры призваны поддержать сотрудничество между странами и минимизировать влияние санкций США на Тегеран, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью агентству Anadolu.

Новак заявил, что Москва не признает санкции США против Ирана, которые были введены в одностороннем порядке без одобрения Совета безопасности ООН. Россия продолжит искать механизмы для сотрудничества с Ираном, в том числе за счет использования национальных валют при расчетах за поставленные товары.

Глава министерства энергетики РФ отметил, что для России ситуация, когда в отношении Ирана действуют санкции, не нова. Москва взаимодействовала с Тегераном и до 2015 года, когда были сняты ограничения.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкций. Первая часть ограничений вступила в силу 7 августа, вторая – 5 ноября текущего года.

Автор: Софья Куликова
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