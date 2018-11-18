Универсальный футболист: Ханни назвал Зобнина лучшим игроком РПЛ

Москва, 18 ноября. Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Софьян Ханни считает одноклубника Романа Зобнина лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе московского клуба.

«Зобнин — лучший футболист РПЛ, на него можно положиться. Он быстро адаптируется к любым изменениям, к системе игры. Роман — универсальный футболист, и порой он один бегает за двух-трех игроков», — говорится в сообщении.

При этом Ханни подчеркнул, что его коллега не столь общителен за пределами поля, однако в ходе матча выкладывается на пределе сил.

«Вы все видели, как он показал себя на чемпионате мира в России», — сказал Ханни.

Напомним, летом текущего года по итогам мундиаля полузащитника сборной России признали лидером по пробегу. Зобнин вышел на футбольное поле в составе национальной сборной в пяти матчах и пробежал в ходе выступлений 62 километра. В среднем за игру футболист преодолел расстояние в 12,4 километра.

При этом сам спортсмен выразился более самокритично, назвав себя худшим игроком сборной. По его словам, он много играл в обороне, однако созидательной игры у него не получилось. Зобнин отметил, что у него было мало обостряющих моментов.