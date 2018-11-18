Тема недели: когда убивают – молчат, когда голосуют – возмущаются. Итоги выборов в ЛНР и ДНР. ФАН-ТВ
11 ноября в Донецкой и Луганской Народных республиках прошли выборы их глав и депутатов. По данным местных избирательных комиссий, явка в ЛНР составила около 77 %, в ДНР превысила 80 %.
Массовым участием в выборах ответили жители Донбасса на многочисленные угрозы и провокации от Киева. Так, например, незадолго до выборов, в Луганскую область прибыла группа диверсантов из состава 8-го полка специального назначения сил спецопераций ВСУ. Так же некоторые СМИ, ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщали о запланированных Киевом 19-ти терактах в период подготовки к выборам в ДНР.
Однако день голосования прошел спокойно. Это свидетельствует о том, что органы госбезопасности республик блестяще справились со своей задачей.По результатам подсчёта 100 % голосов, главой ДНР стал Денис Пушилин, набравший около 60 % голосов, в ЛНР – Леонид Пасечник с 68 % голосов.А теперь закономерный вопрос. Ну а что же Киев? А Запад? Всё, к сожалению, как всегда очевидно. Киев возмущен, не признает, угрожает всем, чем только можно. Ну а западные страны в этом вопросе только подпевают. Или все наоборот? Тут нужно ещё и подумать, кто на самом деле “возмущен и не согласен” с волей граждан Донбасса, а кто лишь подхватывает эту, прямо скажем набившую оскомину, мелодию. В любом случае, суть от этого не меняется.
Новый глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что на Донбассе никто и не рассчитывал на признание Западом результатов выборов.
«Признав наши выборы, они признали бы некую легитимность нашей республики», – говорит Денис Пушилин, избранный глава ДНР.
Главное здесь то, что сами жители Донбасса, которые вот уже четыре года противостоят постоянным атакам, провокациям, лжи и террору со стороны Киевской власти и их заокеанских кураторов, всё равно ведут цивилизованный и демократический образ общественной жизни в лице хорошо организованных честных выборов. И именно этот, соответствующий нормам международного права, цивилизованный процесс в ДНР и ЛНР, вызывает бессильную злобу Киева, поддерживаемую Штатами и странами Европы.
Не будем забывать и о лицемерии со стороны тех, кто осуждает выборы на Донбассе.
«Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях республик. Сначала нужно было осудить политически мотивированные убийства, которые там происходят», – заявил на пресс-конференции в Сингапуре президент России Владимир Путин.
Можно предположить, что российский лидер так напомнил о недавнем убийстве главы Донецкой Народной Республики Александре Захарченко.
Так и выходит, что когда Киев убивает лидера, которого любил и поддерживал народ Донбасса, все, кроме России, сохраняют гробовое молчание, а порой проявляют и жестокую язвительность. Но когда на том же Донбассе, вопреки агрессии Киева, проходят демократические выборы – мировая общественность, видите ли, возмущена и жалеет несчастную киевскую власть. И не забывают, естественно, грозить России новыми санкциями.
Закончим эту тему на народной мудростью: «Собаки лают, а караван идёт». Ведь народ Донбасса выразил свою волю, не обращая внимания ни на лай со стороны Киева, ни на пафосные речи, как всегда звучащие из Вашингтона, Лондона, Парижа и Берлина.
«Очень хорошо, что на Донбассе состоялись выборы и очень плохо, как на это реагирует Запад. Хотя я думаю, что те, кто внимательно следят за событиями на Украине, за событиями на Донбассе, не ожидали иной реакции. Сегодня политика Запада заключается в том, чтобы максимально замораживать ситуацию, не допускать никакого политического решения возникших проблем, и вот такой вязкий, тягучий Минск – это то, что сегодня нужно Западу и Украине. Но на самом деле давайте зададим себе вопрос, чего же они ждут. Они ждут, когда жители Донбасса резко захотят обратно вернуться на Украину? Нет, это невозможно после всего того, что там произошло. Когда там убивали людей, когда погибло несколько десятков младенцев и совершеннейших малышей, это просто невозможно. Задача Запада – экономически, политически дождаться того, когда с их точки зрения Россия больше не сможет поддерживать Донбасс. То есть на самом деле все, что происходит вокруг Донбасса, направлено больше на ожидание потрясений внутри России. Как решить проблему Донбасса? Ответ, если вы правильно понимаете ситуацию, напрашивается очевидный. Нужно усиливаться внутри России, нужно быть едиными, и тогда проблема Донбасса будет решена. И тогда и Украина, и Запад будут вынуждены сесть за стол переговоров и решить эту проблему так, чтобы там не лилась кровь», – отметил лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.