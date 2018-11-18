Тема недели: когда убивают – молчат, когда голосуют – возмущаются. Итоги выборов в ЛНР и ДНР. ФАН-ТВ

11 ноября в Донецкой и Луганской Народных республиках прошли выборы их глав и депутатов. По данным местных избирательных комиссий, явка в ЛНР составила около 77 %, в ДНР превысила 80 %.

Массовым участием в выборах ответили жители Донбасса на многочисленные угрозы и провокации от Киева. Так, например, незадолго до выборов, в Луганскую область прибыла группа диверсантов из состава 8-го полка специального назначения сил спецопераций ВСУ. Так же некоторые СМИ, ссылаясь на источники в силовых структурах, сообщали о запланированных Киевом 19-ти терактах в период подготовки к выборам в ДНР.

Однако день голосования прошел спокойно. Это свидетельствует о том, что органы госбезопасности республик блестяще справились со своей задачей.По результатам подсчёта 100 % голосов, главой ДНР стал Денис Пушилин, набравший около 60 % голосов, в ЛНР – Леонид Пасечник с 68 % голосов. А теперь закономерный вопрос. Ну а что же Киев? А Запад? Всё, к сожалению, как всегда очевидно. Киев возмущен, не признает, угрожает всем, чем только можно. Ну а западные страны в этом вопросе только подпевают. Или все наоборот? Тут нужно ещё и подумать, кто на самом деле “возмущен и не согласен” с волей граждан Донбасса, а кто лишь подхватывает эту, прямо скажем набившую оскомину, мелодию. В любом случае, суть от этого не меняется.

Новый глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что на Донбассе никто и не рассчитывал на признание Западом результатов выборов.

«Признав наши выборы, они признали бы некую легитимность нашей республики», – говорит Денис Пушилин, избранный глава ДНР.

Главное здесь то, что сами жители Донбасса, которые вот уже четыре года противостоят постоянным атакам, провокациям, лжи и террору со стороны Киевской власти и их заокеанских кураторов, всё равно ведут цивилизованный и демократический образ общественной жизни в лице хорошо организованных честных выборов. И именно этот, соответствующий нормам международного права, цивилизованный процесс в ДНР и ЛНР, вызывает бессильную злобу Киева, поддерживаемую Штатами и странами Европы.

Не будем забывать и о лицемерии со стороны тех, кто осуждает выборы на Донбассе.

«Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях республик. Сначала нужно было осудить политически мотивированные убийства, которые там происходят», – заявил на пресс-конференции в Сингапуре президент России Владимир Путин.

Можно предположить, что российский лидер так напомнил о недавнем убийстве главы Донецкой Народной Республики Александре Захарченко.

Так и выходит, что когда Киев убивает лидера, которого любил и поддерживал народ Донбасса, все, кроме России, сохраняют гробовое молчание, а порой проявляют и жестокую язвительность. Но когда на том же Донбассе, вопреки агрессии Киева, проходят демократические выборы – мировая общественность, видите ли, возмущена и жалеет несчастную киевскую власть. И не забывают, естественно, грозить России новыми санкциями.

Закончим эту тему на народной мудростью: «Собаки лают, а караван идёт». Ведь народ Донбасса выразил свою волю, не обращая внимания ни на лай со стороны Киева, ни на пафосные речи, как всегда звучащие из Вашингтона, Лондона, Парижа и Берлина.