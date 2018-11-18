Женский спецназ появится в бельгийской армии

Брюссель, 18 ноября. Подразделение сил спецназа, которое состоит только из женщин-военнослужащих, появится в вооруженных силах Бельгии в конце будущего года. Об этом передает телерадиокомпания RTBF.

«В вооруженных силах планируют сформировать подразделение спецназа для женщин, которое должно появиться в конце 2019 года или начале 2020 года», — следует из сообщения​​​.

Согласно информации RTBF, доля женщин в бельгийской армии составляет 7,8%. Отмечается, что в составе высшего офицерского звена вооруженных сил государства женщин больше — 13,9%.

Бельгийцы, которые планируют пройти срочную военную службу, на протяжении 12 месяцев проходят базовую воинскую подготовку, затем получают право служить в той воинской части, которую предварительно выбрали. Граждане, которые почувствует себя непригодными к службе, в течение полугода смогут ее покинуть, проинформировав об этом командование за 72 часа.