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Глава UFC предложил Мейвезеру рекордный гонорар за бой с Нурмагомедовым

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Глава UFC предложил Мейвезеру рекордный гонорар за бой с Нурмагомедовым

Лас-Вегас, 18 ноября. Спортивная организация UFC готова предложить бывшему чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру 150 миллионов долларов за бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом рассказал глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дэйна Уайт в комментарии порталу TMZ.

Ранее стало известно, что Мейвезер решил начать карьеру в смешанных единоборствах (ММА). Его первый бой состоится 31 декабря с кикбоксером Тенсином Нацукавой. В октябре российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой. Отметим, что в своем обращении Хабиб Нурмагомедов не уточнял, по каким правилам он предлагает провести поединок.

«Флойд, хочешь драться, хочешь заработать 150 миллионов? Тогда приходи к нам», — сказал глава UFC Дэйна Уайт.

Сумма является рекордной. За бой с Конором Макгрегором официальный гонорар Флойда Мейвезера составил 100 миллионов долларов.

7 октября российский боец победил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора. Мейвезер также встречался с Макгрегором ранее. Он победил ирландца техническим нокаутом. Встреча проходила по правилам бокса. 

Автор: Регина Пак
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