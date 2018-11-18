Патруль Росгвардии спас провалившегося под лед москвича

Москва, 18 ноября. Инцидент произошел на северо-востоке Москвы недалеко от набережной Шитова в субботу. Сотрудники Росгвардии вызволили из Черкизовского пруда мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Центрального округа Росгвардии.

Очевидцы заметили провалившегося под лед мужчину на Черкизовском пруду и обратились к сотрудникам Росгвардии, которые находились на маршруте патрулирования. Росгвардейцы поспешили на помощь утопающему и вытащили бедолагу из воды с помощью буксировочного троса.

Из-за переохлаждения мужчина не мог двигаться. Гвардейцы донесли на руках пострадавшего до автомобиля и до приезда медиков согревали его бушлатами. Как сообщили в ведомстве, 27-летний москвич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на спор решил пробежать по осеннему льду. Однако на середине водоема лед не выдержал веса спорщика и треснул. Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает.