Главком ВМФ поздравил совершивших рекордное для России погружение моряков

Москва, 18 ноября. Главком ВМФ направил поздравительную телеграмму акванавтам-спасателям ВМФ, поставившим национальный рекорд. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

В ночь с субботы на воскресенье, 18 ноября, на Тихоокеанском флоте во Владивостоке начался выход акванавтов ВМФ из барометрического комплекса судна «Игорь Белоусов» после погружения на рекордную глубину 416 метров.

Главнокомандующий ВМФ Адмирал Владимир Королев направил поздравительную телеграмму участникам рекордного погружения. 29 октября на этой глубине был развернут флаг РФ.

«От имени Военного Совета Военно-Морского Флота поздравляю экспериментальную группу водолазов, экипаж спасательного судна «Игорь Белоусов», представителей промышленности с успешным завершением освоения глубоководного водолазного комплекса ГВК-450 и достижением национального рекорда Российской Федерации. Их мужество и профессионализм позволил возродить в Военно-Морском Флоте школу акванавтов-спасателей», — отмечается в телеграмме.

В рекордном погружении участвовали капитан второго ранга Ринат Гизатуллин, старший мичман Алексей Киселев, мичман Дмитрий Лысенко и старшина первой статьи Андрей Кожевников. В обеспечении эксперимента принимали участие капитан первого ранга Евгений Удалов, возглавивший группу освоения ГВК-450, и подполковник медицинской службы Дмитрий Реймов.