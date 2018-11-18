Избирком Приморья зарегистрировал первого кандидата на пост губернатора

Владивосток, 18 ноября. Председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Розу Чемерис, которая идет на выборы от партии «За женщин России», зарегистрировали первым по счету кандидатом на пост губернатора Приморского края. О решении регионального избиркома сообщила его представитель.

«Сегодня было принято решение о регистрации кандидатом на выборы губернатора Розы Чемерис. Она стала первым зарегистрированным кандидатом», — цитирует РИА Новости сотрудника избиркома Приморья.

Стоит отметить, что ранее документы в региональный избирком подал кандидат от «Патриотов России» Игорь Степаненко, а также врио губернатора Приморья Олег Кожемяко и другие.

Напомним, избирком Приморья признал недействительными результаты голосования, которое прошло 9 сентября. Выдвижение кандидатов на новые выборы, которые запланированы на 16 декабря, стартовало 26 октября. В начале октября парламент края принял закон, согласно которому самовыдвиженцам разрешается участвовать в выборах губернатора.