Областного прокурора застрелили в Киргизии
Бишкек, 18 ноября. Прокурор южной Баткенской области Анарбай Мамажакыпов был застрелен в Киргизии минувшей ночью. Об этом рассказала в воскресенье представитель пресс-службы министерства внутренних дел республики Карима Аманкулова.
По словам представителя киргизского ведомства, в настоящее время по факту возбуждено уголовное дело об убийстве, передает РИА Новости.
«Подозреваемый задержан, с ним проводятся оперативно-следственные мероприятия», — уточнила Аманкулова, добавив, что сейчас рано говорить о причинах и обстоятельствах случившегося.
Мамажакыпов был назначен прокурором Баткенской области весной текущего года, ранее он руководил прокуратурой города Талас.
Ранее стало известно, что чемпион мира по рукопашному бою убил сотрудника Росгвардии в столице Дагестана.