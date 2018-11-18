Областного прокурора застрелили в Киргизии

Бишкек, 18 ноября. Прокурор южной Баткенской области Анарбай Мамажакыпов был застрелен в Киргизии минувшей ночью. Об этом рассказала в воскресенье представитель пресс-службы министерства внутренних дел республики Карима Аманкулова.

По словам представителя киргизского ведомства, в настоящее время по факту возбуждено уголовное дело об убийстве, передает РИА Новости.

«Подозреваемый задержан, с ним проводятся оперативно-следственные мероприятия», — уточнила Аманкулова, добавив, что сейчас рано говорить о причинах и обстоятельствах случившегося.

Мамажакыпов был назначен прокурором Баткенской области весной текущего года, ранее он руководил прокуратурой города Талас.

Ранее стало известно, что чемпион мира по рукопашному бою убил сотрудника Росгвардии в столице Дагестана.