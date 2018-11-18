Германия хочет вернуть суверенитет: в Совфеде оценили жалобу Шредера на американскую оккупацию

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подверг резкой критике торговую политику Соединенных Штатов, призвав Берлин искать других союзников. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы не можем терпеть, что с нами обходятся как с оккупированной страной. Когда я наблюдаю за действиями американского посла, то у меня складывается впечатление, что он, скорее, считает себя офицером оккупационных войск, нежели послом Соединенных Штатов в суверенном государстве», — посетовал бывший глава немецкого правительства.

По мнению Шредера, ФРГ следует искать новых союзников с совпадающими интересами. В роли одного из таких политик называет Китай.

«Невозможно избежать сближения тех, кто пострадал от развязанных США конфликтов», — заключил бывший канцлер.

«О чем думают многие немецкие политики»

Сенатор, член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал ФАН заявление Герхарда Шредера по поводу американской оккупации.

«Трещина в государственных отношениях между Германией и Соединенными Штатами наметилась сразу. И она будет разрастаться. Потому что Трамп кардинально изменил политику США в отношении своих европейских союзников, в том числе Германии. Военные решения по усилению своего присутствия в Европе принимаются в Пентагоне без согласования со своими немецкими коллегами из бундесвера. Недавно было завезено огромное количество боеприпасов на базу ВВС в Рамштайне. И немцы узнали об этом, когда уже было принято это решение», — пояснил Игорь Морозов.

По словам сенатора, немецкие летчики проходят тренинговую программу Пентагона по использованию новых управляемых ядерных боезапасов, которые будут поставляться в Европу в 2020 году. Немецкому истеблишменту совершенно ясно, что Германия потеряла свой суверенитет.

«Герхард Шредер сказал то, о чем думают очень многие немецкие политики. Они только боятся об этом говорить. Потому что средства массовой информации в Германии во многом зависят от их владельцев в США. Сегодня ни один из главных редакторов ведущих средств массовой информации не может быть назначен на должность, если не прошел полугодовую стажировку в американских изданиях. Поэтому мы видим, как постепенно зарождается самосознание европейского политического класса, который хочет вернуть свой суверенитет. Германия этого хочет», — добавил Игорь Морозов.

Сенатор напомнил недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона, когда тот в открытую заговорил о создании европейской армии. Это обсуждается уже не один год в европейском истеблишменте, и теперь Шредер развивает эту идею в экономическом плане, заключил Игорь Морозов.