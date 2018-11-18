Киев, 18 ноября. Украинская оперная певица Диана Петриненко ушла из жизни на 89-м году жизни. О ее смерти сообщил режиссер Сергей Проскурня.

«Только что отошла в вечность Диана Петриненко», — написал Проскурня на своей странице в Facebook.

Петриненко родилась 8 февраля 1930 года. Известна как советская украинская певица, педагог. Обладала званием народной артистки СССР. В ее репертуаре были украинские и русские народные песни, арии из опер Глинки, Римского-Корсакова, Беллини, Верди, романсы Рахманинова, произведения украинских композиторов.

Диана Петриненко — мать известного украинского певца Тараса Петриненко.