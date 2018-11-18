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Адвокат рассказал о переносе выступления Януковича в киевском суде из-за госпитализации

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Адвокат рассказал о переносе выступления Януковича в киевском суде из-за госпитализации

Киев, 18 ноября. Экс-президент Украины Виктор Янукович из-за госпитализации не сможет выступить с последним словом в деле о «госизмене» на заседании Оболонского районного суда украинской столицы, которое запланировано на 19 ноября. Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский.

«Человек не может участвовать в суде, так как госпитализирован, поэтому мы будем ставить вопрос о переносе его выступления с последним словом», — рассказал адвокат.

При этом юрист отметил, что сам все еще не прошел регистрацию в России в качестве адвоката, что требуется для организации выступления экс-президента Украины в соответствии с процедурой международно-правовой помощи, передает ТАСС.

Горошинский подчеркнул, что имеется ряд вопросов, которые необходимо прояснить в суде перед началом выступления Януковича. В частности, речь идет о допросе бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, который выступает свидетелем по делу о «госизмене» и, по словам адвоката, обладает важной информацией о «попытках заместителей генпрокурора Украины получить ложные показания, чтобы подстроить уголовное дело».

О госпитализации Януковича стало известно в воскресенье. По имеющимся данным, экс-глава Украины поступил в московскую клинику в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, которую получил во время игры в теннис.

Адвокат рассказал о переносе выступления Януковича в киевском суде из-за госпитализации

Напомним, дело о якобы «госизмене» Януковича является одним из целого ряда уголовных дел, которые вменяет бывшему президенту новое руководство страны, пришедшее к власти в результате государственного переворота в 2014 году. Политику грозит 15 лет лишения свободы. Янукович в связи с давлением на него был вынужден покинуть Украину. Экс-глава государства категорически отрицает свою вину.

Автор: Екатерина Кухарева
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