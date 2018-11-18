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Памятные венки от президента и премьера Чехии выбросили в мусорное ведро в Праге

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Памятные венки от президента и премьера Чехии выбросили в мусорное ведро в Праге

Прага, 18 ноября. Памятный венок, возложенный президентом Чехии Милошем Земаном в День борьбы за свободу и демократию, выбросили в мусорное ведро в столице страны. Такая же участь постигла и цветочную композицию, которую премьер государства Андрей Бабиш возложил у мемориала на Национальном проспекте.

Как сообщает Expres, участники общественных мероприятий выбросили и цветы, которые к памятнику принес председатель движения «Свобода и прямая демократия» (СПД) Томио Окамура.

Напомним, летом 2018 года пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек выступил против осквернения памятника советским воинам в Праге. Он опубликовал фото, на котором запечатлено, как представитель президента страны оттирает краску с мемориала. Также известно, что Овчачек принимал участие в восстановлении памятника.

17 ноября в Чехии — государственный праздник. Он учрежден в память о репрессиях в отношении чешских студентов в 1939 году, а также в память о Бархатной революции 1989 года.

Автор: Регина Пак
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