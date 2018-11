Памятные венки от президента и премьера Чехии выбросили в мусорное ведро в Праге

Прага, 18 ноября. Памятный венок, возложенный президентом Чехии Милошем Земаном в День борьбы за свободу и демократию, выбросили в мусорное ведро в столице страны. Такая же участь постигла и цветочную композицию, которую премьер государства Андрей Бабиш возложил у мемориала на Национальном проспекте.

Как сообщает Expres, участники общественных мероприятий выбросили и цветы, которые к памятнику принес председатель движения «Свобода и прямая демократия» (СПД) Томио Окамура.

Czechs are today marking the 29th anniversary of the start of the Velvet Revolution, on 17 November 1989. By the end of the year one-party Communist rule had crumbled and dissident Václav Havel had been elected president. pic.twitter.com/vTa540YhBu