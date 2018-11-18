Украина попытается сорвать назначение россиянина главой Интерпола

Дубаи, 18 ноября. Делегация Украины на Генеральной Ассамблее Интерпола в Дубае попытается препятствовать назначению 56-летнего генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука на должность главы Международной организации уголовной полиции. Об этом написал премьер-министр Украины Антон Геращенко в Twitter.

«Сегодня делегация Украины на Генассамблее Интерпола в Дубае будет блокировать попытки некоторых стран избрать Александра Прокопчука на должность директора Международной полицейской организации», — написал Геращенко.

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил в Twitter, что в настоящий момент в составе делегации работает над тем, чтобы заблокировать инициативу. Аваков назвал возможность избрания Прокопчука на пост директора Интрепола «глобальной гибридной угрозой миру».

Прокопчук является фаворитом в борьбе за пост главы Интерпола. Ранее он занимал должность заместителя начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а с 2016 года был вице-президентом Интерпола. При этом назначение Прокопчука поддерживают представители иностранных делегаций, в том числе и Великобритании.

«Британские официальные лица ожидают, что 56-летний ветеран МВД России Прокопчук будет избран президентом Интерпола на выборах в Дубае на предстоящей неделе», — пишет британская газета The Times.

Выборы главы организации пройдут после того, как в октябре текущего года бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй пропал в КНР. Как стало известно позднее, он был задержан китайскими властями.

Против 64-летнего Хунвэя ведется расследование по делу о коррупции, конкретные обвинения в настоящий момент не обнародованы. Хунвэй подал в отставку после инцидента. Выборы нового главы Интерпола пройдут 21 ноября.