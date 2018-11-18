Немецкая 17-летняя гонщица попала в страшную аварию на этапе Гран-при Формулы-3

Пекин, 18 ноября. Немецкая автогонщица София Флерш попала в страшную аварию в ходе гонки серии «Формулы-3», проходившей в китайском Макао.

Авария случилась на втором круге гонки в повороте «Лиссабон». 17-летняя немка в какой-то момент потеряла управление над болидом, который, задев один из барьеров, перелетел через ограждение и протаранил металлическую стену.

Гонка, в которой также участвовали сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера — Мик Шумахер — и российский пилот Роберт Шварцман, была временно остановлена.

В настоящее время данные о состоянии здоровья Флерш уточняются.