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Немецкая 17-летняя гонщица попала в страшную аварию на этапе Гран-при Формулы-3

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Немецкая 17-летняя гонщица попала в страшную аварию на этапе Гран-при Формулы-3

Пекин, 18 ноября. Немецкая автогонщица София Флерш попала в страшную аварию в ходе гонки серии «Формулы-3», проходившей в китайском Макао.

Авария случилась на втором круге гонки в повороте «Лиссабон». 17-летняя немка в какой-то момент потеряла управление над болидом, который, задев один из барьеров, перелетел через ограждение и протаранил металлическую стену. 

Гонка, в которой также участвовали сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера — Мик Шумахер — и российский пилот Роберт Шварцман, была временно остановлена. 

В настоящее время данные о состоянии здоровья Флерш уточняются.

Автор: Андрей Крылов
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