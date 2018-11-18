Сирия: более 960 беженцев вернулись за сутки из Ливана и Иордании

Дамаск, 18 ноября. Свыше 960 человек возвратились в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Документ опубликован на официальном сайте Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 966 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» – 257 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 709 человек», — говорится в сообщении ведомства​​​.

При этом сообщается, что 250 человек вернулись за сутки в места постоянного проживания внутри страны.

Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с 2011 года. В настоящее время правительственные войска освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных. Власти Сирии ждут возвращения беженцев в свои дома.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей, находящийся в данный момент в республике, рассказал, что за последние несколько недель поток сирийских беженцев из Ливана, желающих вернуться на родину, существенно увеличился.

1 Организация запрещена на территории РФ.