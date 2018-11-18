Австралийский пловец скончался после укола ската

Канберра, 18 ноября. В Австралии 42-летний пловец скончался от сердечного приступа после укола ската. Об этом передает телеканал ABC News.

По имеющимся данным, инцидент случился возле Хобарта на острове Тасмания. Сообщается, что австралиец плавал один возле берега, когда скат уколол его в область живота.

Приятели смогли достать пловца из воды, но спасти его не удалось.

В 2006 году на съемках программы Ocean's Deadliest, получив смертельный удар ската-хвостокола в область сердца, погиб австралийский журналист Стив Ирвин.